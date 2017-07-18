Захарченко провозгласил флагом Малороссии хоругвь Богдана Хмельницкого

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал о том, каков будет флаг Малороссии, об образовании которой он сообщил 18 июля. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает «Интерфакс».

«Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого», — сказал он.

В этот же день министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев уточнил, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. Он отметил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения.

Захарченко, объявляя о создании Малороссии, 18 июля пояснил, что в Донецке исходят из того, что «Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть».

Флаг (личная хоругвь) Богдана Хмельницкого хранится в шведском Музее армии в Стокгольме. Флаг представляет собой коричневое полотнище с «откосом», направленным вверх. В центре на белом фоне изображены золотые шестиконечные звезды, крест, серебряный полумесяц и буквы аббревиатуры, которые означают «Богдан Хмельницкий — Гетман Его Королевской Милости Войска Запорожского».

