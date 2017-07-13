Депутат Рады назвал возможного главу объединенных республик Донбасса

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук заявил, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров может стать главой объединенных республик Донбасса — самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом в четверг, 13 июля, он сказал в комментарии порталу «Обозреватель».

«Он [Азаров] видится легитимным для определенной части населения Донбасса. Причем как оккупированной (таковой в Киеве считают территории ЛНР и ДНР — прим. «Ленты.ру»), так и неоккупированной его части», — считает парламентарий.

Ранее в этот же день Азаров выразил мнение, что режим президента Украины Петра Порошенко скоро потерпит фиаско. Он отметил, что все больше украинских политических сил выступают за изменение законодательства, а депутаты требуют от главы государства не препятствовать принятию закона об импичменте. Бывший премьер признался, что думает о возвращении в страну, но не может этого сделать из-за сложившихся там условий.

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В январе глава ДНР Александр Захарченко объяснил, почему объединение республик Донбасса невозможно. По его словам, он и глава ЛНР Игорь Плотницкий — «подписанты минских соглашений». «Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — пояснил он.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.