Азаров предрек скорый конец режиму Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что режим Петра Порошенко скоро потерпит фиаско. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», — рассказал Азаров. Он также отметил, что все больше украинских политических сил выступают за изменение законодательства, а депутаты требуют от Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте.

Напомнил Азаров и о том, что жители Украины недовольны тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, а в кулуарах власти в Киеве вовсю обсуждается возможная отставка правительства.

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Бывший премьер-министр Украины признался, что думает о возвращении в страну, но не может этого сделать из-за сложившихся там условий. Он отметил, что Украину захлестнули «террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией». Тем не менее, политический ветер в Киеве может резко сменить направление.

22 июня Киевский областной совет высказался за принятие парламентом страны механизмов, которые регламентировали бы импичмент президента Украины. На следующий день Азаров выразил уверенность в том, что Верховная Рада Украины не сможет отправить Порошенко в отставку и назвал решение Киевского облсовета пиар-акцией.