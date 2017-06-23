Азаров заявил о невозможности импичмента Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Верховная Рада не сможет отправить президента страны Петра Порошенко в отставку. Об этом политик заявил в пятницу, 23 июня, в интервью RT.

«Это типичная пиар-акция, так как импичмент на Украине невозможен по причине отсутствия закона об импичменте. Болтать об этом можно, но фактически добиться его нельзя. У нас импичмент происходит через Майдан», — высказал мнение Азаров.

По его словам, инициатор идеи отставки украинского президента — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — не сможет совершить государственный переворот, подобный Майдану. «Потому что рейтинг ее там (на Украине — прим. «Ленты.ру») не больше 10 процентов», — добавил он.

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По мнению Азарова, отстранить от должности Порошенко не получится из-за отсутствия нужного количества голосов в парламенте. «Для импичмента нужно иметь минимум 230 голосов, которые поддержат этот законопроект. Это не гарантия того, что Порошенко его подпишет. Более того, 100 процентов, что он его не подпишет!» — пояснил бывший премьер. А оппозиционные Порошенко фракции смогут набрать только около 50 голосов, подчеркнул Азаров.

Ранее в тот же день Тимошенко высказалась за идею импичмента Порошенко. Главу фракции поддержал и состоящий в «Батькивщине» Сергей Власенко, который обвинил президента в государственной измене.

22 июня Киевский областной совет высказался за принятие парламентом страны механизмов, которые регламентировали бы импичмент президента Украины.