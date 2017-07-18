Украина пообещала предотвратить абхазский сценарий в Донбассе

Киев не допустит развития ситуации в Донбассе по аналогии с происходившим в Абхазии. Об этом написал во вторник, 18 июля, на своей странице в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии.

По словам министра, за происходящим стоит Москва. «Как раз когда делегация Украины [находится] в Грузии, Кремль пытается разыграть абхазский сценарий в Донбассе. Мы с партнерами не позволим этого сделать», — заявил Климкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заверил, что Киев восстановит суверенитет в Донбассе и Крыму.

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Захарченко объявил о создании Малороссии ранее 18 июля. Он высказал мнение, что ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) «остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть».

В то же время председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что делегаты республики не участвовали в заседании, на котором было принято решение об учреждении Малороссии.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014 года после того, как пришедшее к власти в результате переворота правительство Украины попыталось силой подавить выступления в регионе. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к противостоянию. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. В Кремле опровергают обвинения Киева, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Независимость Абхазии, провозглашенная ее властями в 1990-е годы, признана четырьмя государствами-членами ООН — Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Тбилиси в свою очередь считает Абхазию частью грузинской территории.