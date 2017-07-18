Власти ЛНР удивились объявлению о создании Малороссии

Председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Дегтяренко заявил, что делегаты ЛНР не принимали участие в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было принято решение об учреждении нового государства — Малороссии. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает «Луганский информационный центр».

«Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — сказал Дегтяренко.

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Ранее в тот же день вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, что создание Малороссии, помимо представителей ДНР и ЛНР одобрили в 19 регионах Украины. В частности, речь шла о делегатах от Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Какие именно представители этих украинских регионов одобрили создание Малороссии, не уточнялось.

О создании нового государства 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко.