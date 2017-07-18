В Донецке заявили о поддержке Малороссии представителями 19 регионов Украины

Создание нового государства Малороссия, помимо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, одобрили в 19 регионах Украины. Об этом во вторник, 18 июля, как сообщает Донецкое агентство новостей, заявил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Речь идет о делегатах от Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Какие именно представители этих украинских регионов одобрили создание Малороссии, не уточняется.

О создании нового государства 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. Необходимость этого он объяснил тем, что Украина в прежнем виде «не подлежит восстановлению», а ситуация в Донбассе зашла в тупик.

Планируется, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. Ее столицей будет Донецк, а государственными языками станут «малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков».

По словам министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Советник главы самопровозглашенной республики Александр Казаков рассказал, что для подготовки основного закона будет создан исполком, в который, в частности, войдет Захарченко, передает РИА Новости.

«Оргкомитет предлагает выбрать исполком в качестве координирующего органа из трех человек. (...) Оргкомитет предлагает следующие кандидатуры в исполком: глава ДНР Александр Захарченко, вице-премьер ДНР Александр Тимофеев и Вячеслав Губин, который тоже находится за столом президиума. Секретарем предлагается назначить Александра Казакова», — процитировал Казаков решение властей ДНР.