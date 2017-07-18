От Новороссии до Малороссии

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании нового государства — Малороссии. По его словам, это необходимо для выхода из тупиковой ситуации на Украине. Столицей предполагается сделать Донецк, Киеву уготована судьба историко-культурного центра. «Лента.ру» разбиралась в том, каким может быть новое государство и что будет с минскими соглашениями.

Переучреждение Украины

На специальной пресс-конференции Захарченко зачитал Конституционный акт Малороссии, а также политическую декларацию. О создании нового государства он объявил от имени представителей регионов «бывшей Украины». «Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя», — сказал он. Государственным флагом предполагается сделать флаг Богдана Хмельницкого. «Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть», — добавил Захарченко. Он отметил также, что на территории Малороссии на три года будет введен режим чрезвычайного положения. По его словам, это делается «ввиду избежания хаоса». «За это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», — заявил Захарченко.

Необходимость создания Малороссии он объяснил тем, что украинское государство разрушено и восстановлению, по его мнению, не подлежит. По его словам, ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик, завязался «узел, который разрубить уже нельзя». Глава ДНР подчеркнул, что в связи с этим необходим новый план реинтеграции Украины. «Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны — это мирный выход», — рассказал Захарченко. Он также перечислил условия, при которых идея будет реализована: ее должны поддержать жители Украины и международное сообщество. Впрочем, сделают ли они это, пока неясно.

Игорь Плотницкий и Александр Захарченко Фото: Николай Сидоров / РИА Новости

Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев уточнил, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти останутся вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб. «Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию», — заявил он. Тимофеев добавил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Перед этим будет проведена «широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях». Чиновник добавил, что новое государство возьмет курс на присоединение к союзу России и Белоруссии.

«Выглядит странным»

Заявление о создании Малороссии вызывает сразу несколько вопросов. Во-первых, свое участие в проекте опровергли в самопровозглашенной Луганской народной республике. Ни словом не обмолвился об этом глава ЛНР Игорь Плотницкий, но председатель народного совета Владимир Дегтяренко выразил сомнения в целесообразности донецкой инициативы. «Луганская народная республика не направляла официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — пояснил Дегтяренко.

Второй важный момент: не очень понятно, как создание Малороссии коррелирует с минскими соглашениями. Собственно, после подписания минских соглашений канул в Лету другой интеграционный проект — Новороссия, о создании которого было объявлено 24 мая 2014 года. Предполагалось, что к Новороссии смогут присоединиться Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины. На юго-востоке Украины в то время происходили массовые выступления граждан, возмущенных событиями на Майдане, у многих инициатива вызвала воодушевление. Однако в мае 2015 года чиновники Донбасса объявили о «закрытии проекта». Спикер парламента Новороссии Олег Царев тогда объяснил, что «деятельность заморожена, поскольку она не вписывается в план мирного урегулирования, подписанный в присутствии стран "нормандской четверки"». Более того, в январе 2017-го Александр Захарченко сказал, что из-за минских соглашений невозможно объединение ДНР и ЛНР. По его словам, он и Игорь Плотницкий — «подписанты минских соглашений». «Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — пояснил глава ДНР.

Государственным флагом Малороссии предлагается сделать флаг Богдана Хмельницкого Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Теперь, однако, в Донецке говорят, что Малороссия договоренностям в белорусской столице не противоречит. «Наши предложения не противоречат "Минску-2". Это и есть выполнение "Минска". В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ», — сказал журналистам вице-премьер ДНР Александр Тимофеев.

О том, что создание Малороссии вызывает много вопросов, журналистам сказал и Олег Царев: «Во-первых, Захарченко должен был согласовать это с парламентом республики. Во-вторых, с Луганской народной республикой. Но никаких заявлений от [Игоря] Плотницкого нет, хотя они должны были бы вместе об этом объявлять. Все это выглядит странно».

О перспективах нового государства говорить пока сложно. Понятно, что признания со стороны международных структур Малороссия не получит, как не получили его ДНР и ЛНР. В начале марта Захарченко отводил украинскому государству всего 60 дней жизни — возможно, глава ДНР все же уверен в своем прогнозе и готовится подхватить власть, которая вот-вот рухнет в Киеве.

С другой стороны, донецкая инициатива может спровоцировать повышенную активность украинских силовиков и политиков. В Киеве в последнее время активно обсуждается идея об отмене АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе), готовится к принятию закон о вооруженной операции. Не исключено, что появление Малороссии приведет к полному отказу сторон от минских соглашений и новому обострению на линии соприкосновения. Президент Украины Петр Порошенко уже пообещал «похоронить» интеграционный проект.