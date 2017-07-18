В ДНР запутались в вопросе соответствия проекта Малороссии минским соглашениям

Предложение о создании Малороссии не противоречит минским соглашениям. Такое мнение высказал вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), министр доходов и сборов Александр Тимофеев, передает во вторник, 18 июля, РИА Новости.

«Наши предложения не противоречат "Минску-2" (минским соглашениям — прим. «Ленты.ру»). Это и есть выполнение "Минска". В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ», — приводит агентство слова Тимофеева.

О создании Малороссии ранее 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. Он выказал мнение, что ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) «остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть».

В январе глава ДНР опровергал возможность объединения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Захарченко объяснил, что он и глава ЛНР Игорь Плотницкий — «подписанты минских соглашений». «Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — пояснил глава ДНР.