Царев назвал странным заявление главы ДНР о создании Малороссии

Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии выглядит странным. Об этом во вторник, 18 июля, в комментарии «Ленте.ру» заявил бывший депутат Верховной Рады Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Во-первых, Захарченко должен был согласовать это с парламентом республики. Во-вторых, с Луганской народной республикой. Но никаких заявлений от [Игоря] Плотницкого нет. Хотя они должны были бы вместе об этом объявлять. Все это выглядит странно», — отметил Царев.

Ранее в этот же день министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев рассказал, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. По его словам, оно станет «правопреемницей Украины».

О создании Малороссии ранее 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. Он высказал мнение, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики «остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть». По его словам, на территории новообразованного государства на три года будет введен режим ЧП, чтобы «избежать хаоса».

