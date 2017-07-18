Правительство ФРГ сочло неприемлемым создание Малороссии

Немецкое правительство назвало совершенно неприемлемым создание государства Малороссия на территории самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом во вторник, 18 июля, РИА Новости сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

«Господин Захарченко не имеет легитимности, чтобы говорить за эту часть Украины», — подчеркнули там.

О создании Малороссии на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ранее 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. Он подчеркнул, что Украина в прежнем виде «не подлежит восстановлению», а ситуация в Донбассе зашла в тупик. Конституцию Малороссии планируется принять на всенародном референдуме, для разработки основного закона будет создан исполком. В него предложены кандидатуры представителей ДНР, в том числе Захарченко.

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Между тем в ЛНР с удивлением восприняли информацию о создании Малороссии. Так, председатель Народного совета самопровозглашенной республики Владимир Дегтяренко заявил, что ее делегаты не участвовали в мероприятии, на котором было принято соответствующее решение.

Власти самопровозглашенных республик не раз говорили о невозможности объединения. Например, в январе Захарченко заявлял, что подобный шаг приведет к изменению «минского формата». Тем не менее теперь в ДНР говорят о том, что предложение о создании Малороссии минским соглашениям не противоречит, а, напротив, соответствует.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Для разрешения ситуации в феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) подписали минские соглашения. Комплекс мер предусматривает, в частности, режим прекращения огня, проведение местных выборов в Донбассе, а также проведение конституционной реформы, предоставляющей региону особый статус.