Париж призвал Москву осудить решение о создании Малороссии

Париж считает, что Москва должна осудить решение о создании в Донбассе нового государства — Малороссии. Об этом заявила на брифинге во вторник, 18 июля, официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань, передает РИА Новости.

«Мы призываем Россию осудить этот факт, нарушающий минские соглашения и предающий дух переговоров в "нормандском формате". Россия должна активизировать усилия, чтобы добиться прекращения конфликта», — сказала дипломат.

По ее словам, минские соглашения — единственная принятая сторонами основа для мирного урегулирования кризиса. Ромате-Эспань также подчеркнула, что Франция выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время в пресс-службе кабмина ФРГ назвали совершенно неприемлемым создание нового государства на территории Донбасса.

Материалы по теме От Новороссии до Малороссии Почему в Донецке объявили о создании нового государства

Об учреждении Малороссии на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ранее 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. Он подчеркнул, что Украина в прежнем виде «не подлежит восстановлению», а ситуация в Донбассе зашла в тупик.

При этом председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что делегаты республики не принимали участия в заседании представителей регионов Украины в Донецке, на котором было принято решение об учреждении нового государства.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Для разрешения ситуации в феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) подписали минские соглашения. Комплекс мер предусматривает, в частности, режим прекращения огня, проведение местных выборов в Донбассе, а также проведение конституционной реформы, предоставляющей региону особый статус.

