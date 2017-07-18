В Госдуме посоветовали Порошенко кое-что чесать после объявления о Малороссии

Создание нового государства на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ослабит киевский режим в лице президента Украины Петра Порошенко, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 18 июля.

«Конечно же, сейчас рупоры демократии завоют о проделках России, но ведь ни для кого не секрет, что с 2014 года, невзирая ни на какие переговоры, у Порошенко чесались руки в отношении мятежных республик. Теперь президенту Украины остается лишь чесать затылок, потому что другая часть его тела уже поджаривается», — сказал парламентарий.

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В то же время, по его мнению, Европа не признает государство, о создании которого ранее во вторник объявил глава ДНР Александр Захарченко. «Само присутствие в корне название от "Россия" сразу же хоронит любые конструктивные переговоры», — отметил Бальбек.

По словам Захарченко, Малороссия будет создана на три года. Столицей нового государства станет город Донецк, а Киеву предоставят статус историко-культурного центра. По его мнению, только таким образом можно выйти из тупиковой ситуации на Украине.

Петр Порошенко, в свою очередь, пообещал восстановить суверенитета в Донбассе и Крыму. «Проект "Новороссия" был похоронен», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые столкновения до сих пор не удалось.