В Госдуме заявили о неизбежности создания Малороссии

Создание нового государства на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик неизбежно, поскольку для их жителей это могло бы стать выходом из войны. Такое мнение во вторник, 18 июля, озвучил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает РИА Новости.

«Создание такого государства возможно и, наверное, даже неизбежно, судя по тому, что происходит на Украине. Власть, вместо того чтобы решать вопрос, все туже и туже затягивает петлю боевых действий, а народ не может все время жить в войне — нужно что-то делать», — сказал он.

Калашников отметил, что процесс по образованию нового государства начался давно, так как «этот вариант для себя и Донбасс, и Луганск рассматривали ранее в Харькове, еще до боевых действий и до создания ДНР и ЛНР».

«Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное сообщество — отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы, будут понимать, но не будут одобрять», — добавил парламентарий. При этом, по его мнению, Россия отнесется к образованию Малороссии положительно.

О создании Малороссии ранее 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко. Он пояснил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики «остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть». По его словам, в новообразованном государстве на три года будет введен режим ЧП, чтобы «избежать хаоса».