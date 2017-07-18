Прилепин назвал проект Малороссии сюрпризом для Москвы

Писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), советник главы ДНР Захар Прилепин заявил, что в Донецке хотели сделать сюрприз для Москвы, Вашингтона и Киева своим заявлением об учреждении Малороссии. Об этом Прилепин сказал в интервью kp.ru.

«Мы действительно хотели сделать сюрприз и для Москвы, и для Вашингтона, и, конечно, для Киева, в первую очередь. И для Одессы, и для Харькова», — уточнил советник главы ДНР. Прилепин также высказал мнение, что «люди в целом понимают уже историзм этого события». «Но, я думаю, что несколько чиновников стоят у окна в Киеве и хотят выпрыгнуть с криком "Русские идут!"», — добавил он.

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Ранее в тот же день председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Дегтяренко заявил, что делегаты ЛНР не принимали участия в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было принято решение об учреждении нового государства. «Мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — добавил Дегтяренко.

О создании Малороссии глава ДНР Александр Захарченко объявил утром 18 июля. По его словам, ДНР и ЛНР «остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть»