Прилепин рассказал об уничтожении располагавшегося в школе украинского штаба

Писатель и политрук одного из батальонов вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Захар Прилепин заявил, что ополченцы разбомбили штаб украинской армии, который располагался в здании школы в городе Красногоровка. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В школе той давно никаких детей нет. Там штаб располагался, штаб. А теперь он там не располагается. От школы действительно мало что осталось. И от всего, что вокруг нее стояло», — заявил Прилепин.

Он добавил, что ополченцы вели прицельный огонь и «попали очень точно». По его словам, ВСУ понесли значительные потери.

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29 мая замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг обстрел Красногоровки ополченцами. Представитель ДНР сказал, что огонь велся 92-й бригадой ВСУ, применялась тяжелая артиллерия и РСЗО «Град». По данным Басурина, в результате дружественного огня 10 человек погибли, 15 получили ранения, потеряно семь единиц техники, разгромлен штаб полка «Азов» Нацгвардии Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.