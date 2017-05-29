В ДНР сообщили о гибели десяти бойцов «Азова» от дружественного огня

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе пункт временной дислокации полка «Азов» был обстрелян военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате 10 человек погибли, 15 получили ранения, потеряно семь единиц техники. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«Данная информация подтверждается, в том числе, источниками из военного госпиталя в Курахово, куда были отправлены убитые и раненые», — отметил представитель ДНР, добавив, что инцидент произошел в районе города Красногоровка на подконтрольной Киеву территории.

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13 апреля в зоне боевых действий в Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в регионе).

В январе в ДНР сообщили, что в результате атак ВСУ на позиции ополченцев ДНР погибли 20 военнослужащих, еще около 30 получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.