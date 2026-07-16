ВС России уничтожили авиабомбой штаб подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне

Вооруженные силы (ВС) России при помощи авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили штаб ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в беседе с РИА Новости.

«В Херсоне в микрорайоне Корабел уничтожен штаб подразделения "Птицы Мадьяра", которое координировало и осуществляло атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре и транспорту на левом берегу Херсонской области», — рассказал Василенко, отметив, что данные о потерях противника уточняются.

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