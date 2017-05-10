Украинский министр потребовал вернуть «захваченную» Россией Кубань

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» Кубани под контроль Киева. Об этом чиновник сказал в интервью порталу «РБК-Украина».

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», — заявил Омелян. Подробностей «захвата» Россией указанных регионов он не уточнил.

Украинские чиновники не в первый раз заявляют о территориальных претензиях к Москве. Так, 27 апреля глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский спрогнозировал, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины.

В июне 2016-го Жебривский заявил, что Украине следует вернуть «свои» земли, находящиеся в составе России. «Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность», — сказал тогда Жебривский. Он также добавил, что разговоры о том, что киевские власти оставят Донбасс, недопустимы.