Ярош предрек захват украинской армией Кубани и Воронежа

Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что Краснодарский край, Воронежская и Белгородская области в обозримой перспективе войдут в состав Украины. Об этом он сказал в интервью журналу «Краина», видео выступления доступно на YouTube.

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«Там миллионы и миллионы украинцев. Многие из них стали янычарами, но есть и те, кто выступает за независимость. Кубань будет наша. Если они вдруг мост построят, он как раз нам будет нужен: здесь вот Крым наш, а тут Кубань наша. А еще Белгородчина, Воронежчина. У нас есть перспектива расширения нашей державы», — заявил Ярош.

22 февраля президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что существует угроза полномасштабной войны с Россией. Он также призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми «к любым сюрпризам со стороны Москвы». В ответ член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что такие рассуждения не имеют смысла, так как у киевских властей «масштаб не тот».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти опровергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Согласно статье 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, наказываются штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.