Пушков ответил на слова Порошенко об угрозе полномасштабной войны с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что существует угроза полномасштабной войны с Россией. В своем микроблоге в Twitter сенатор отметил, что у украинского лидера не тот масштаб.

Об угрозе полномасштабной войны с Россией Порошенко заявил 22 февраля. «Эта угроза не только просачивается через не контролируемые нами приграничные участки в Донбассе, она нависает по всей линии границы с РФ и даже больше. Это убеждает нас во вражеских намерениях со стороны России», — сказал он.

Украинский лидер также призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми «к любым сюрпризам со стороны Москвы».

17 февраля Порошенко обвинил руководство России в «ненависти к Украине».

Киев постоянно обвиняет Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту на юго-востоке Украины. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не вовлечена во внутриукраинский конфликт.