Порошенко призвал Белоруссию и Прибалтику готовиться к сюрпризам Москвы

Президент Украины Петр Порошенко призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми «к любым сюрпризам со стороны Москвы». Об этом глава государства сказал на оперативном сборе руководящего состава вооруженных сил страны в среду, 22 февраля. Онлайн-трансляцию ведет телеканал «112 Украина».

17 февраля Порошенко обвинил руководство России в «ненависти к Украине». В частности, по мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину».

Материалы по теме Часовню тоже я? Самые абсурдные обвинения украинских политиков в адрес России

В январе Порошенко заявил, что Москва ведет кибервойну против всего мира. «Идет глобальная кибервойна России против всего мира, тому имеется много свидетельств. Это глобальная угроза, и миру надо сообща бороться с этой угрозой», — сказал он.

Официальные лица Украины постоянно обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

