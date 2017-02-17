Порошенко увидел у Путина «глубокую и искреннюю ненависть» к Украине

Украинский президент Петр Порошенко обвинил руководство России в «ненависти к Украине». Такое заявление, как передает РИА Новости, он сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Порошенко, президент России Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину». «Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это», — добавил украинский лидер.

«Он не видит для Украины никакого места на политической карте Европы. Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это», — считает Порошенко.

В августе 2015 года Путин в ходе поездки в Крым заявил, что Украина находится под внешним управлением, и назвал это унизительным для украинского народа. Вместе с тем российский лидер считает, что, «несмотря на все сложности сегодняшнего периода, ситуация на Украине все же выправится».

Путин также назвал русских и украинцев «одним народом» и выразил надежду, что Украина «будет строить свое будущее вместе с Россией».