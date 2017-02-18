Украинские СМИ разгромили выступление Порошенко в Мюнхене

Выступление президента Украины Петра Порошенко в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, оказалось неудачным. Почти все попытки главы государства привлечь интерес спикеров к украинскому вопросу провалились, пишет в субботу, 18 февраля, «Европейская правда».

Порошенко, выступавший в дискуссии под названием «Будущее Запада: упадок или возврат?», отошел от темы и говорил о трениях между Киевом и Москвой. Ничего нового, как отмечает издание, украинский лидер не сказал, а другие гости — американский сенатор Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, главы МИД Великобритании и Нидерландов — в своих речах и ответах ни разу не затронули данный вопрос.

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Кроме того, ресурс обращает внимание на то, что Порошенко пригласили выступить в пятницу вечером, то есть в день открытия конференции, а не в главный, которым традиционно считается суббота. В предыдущие годы нынешний президент Украины выступал в Мюнхене именно по субботам. В самой дискуссии лидер государства был не главным гостем, а третьим, добавляет издание.

«В конце концов почти всю полуторачасовую панель Порошенко просидел как статист», — констатирует «Европейская правда».

В Мюнхене украинский лидер резко раскритиковал политику Москвы в отношении Киева. По мнению Порошенко, российское руководство ненавидит Украину.