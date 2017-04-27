Донецкий губернатор пообещал «вернуть» Ростовскую область в состав Украины

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский заявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает издание «Depo.Донбасс».

«Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс — это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть», — приводит ресурс слова Жебривского.

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В июне 2016-го Жебривский заявил, что Украине следует вернуть «свои» земли, находящиеся в составе России. «Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность», — сказал тогда Жебривский. Он также добавил, что разговоры о том, что киевские власти оставят Донбасс, недопустимы.

Киев весной 2014-го начал военную операцию в Донбассе в ответ на выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти на Украине.