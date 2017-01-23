Донецкий губернатор придумал четыре условия «мирной деоккупации» Донбасса

Губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский заявил, что считает возможной «мирную деоккупацию» Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Жебривского, для восстановления Украиной контроля над всей территорией региона необходимо в том числе, «чтобы западные партнеры были объединены и продолжали свое давление на Россию». «Второе — проведение реформ на Украине, третье — построение новой Донетчины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там [в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР)]. Еще одним залогом мирной деоккупации является построение модернового современного мотивированного украинского войска», — отметил губернатор.

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17 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин в ответ на это предупредил, что при попытке масштабного наступления в Донбассе украинская армия попадет в окружение и понесет значительные потери, «будут новые котлы».

В начале января президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими и гражданами в Мариуполе, объявил, что украинская оккупация в Донбассе — это временное явление. Заявление главы государства было встречено аплодисментами.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Москве эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.