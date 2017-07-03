Украинским морякам «на трех дырявых корытах» посоветовали вернуть себе честь

Главное, что должны вернуть себе «так называемые украинские моряки» — это их собственная честь. Так вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрий Полонский отреагировал на заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, что военные моряки вернут полуостров под контроль Киева.

«Настоящие моряки, как и все военные, служат своей родине и своему народу, а эти — на трех дырявых корытах — обслуживают таких недофункционеров, как Парубий, отдавая ему честь во время идиотских выступлений. А что касается возврата Крыма под желто-голубые флаги, то этого не случится, даже если они умудрятся воскресить князя Олега и перевербовать его для служения нынешнему киевскому режиму», — прокомментировал «Ленте.ру» Полонский.

Ранее в понедельник, 3 июля Парубий заявил, что украинские военные моряки помогут с возвращением региона. «Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинского военно-морского флота в Крыму в 1918 году», — отметил он, поздравляя военнослужащих с Днем Военно-морских сил Украины.

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Кроме того, он объяснил, почему День ВМСУ отмечается в июле. «Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Как раз после этого похода Олег оставил на воротах Царьграда свой щит — символ победы», — уточнил спикер.

В начале июня вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук рассказал, что у флагмана украинского флота — фрегата «Гетман Сагайдачный» — в 2018 году истекает срок эксплуатации. Главная проблема корабля, пояснил он, заключалась в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могли провести их плановый ремонт должным образом.

Украинские власти регулярно выступают с заявлениями по поводу возвращения Крыма. Регион воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, на котором большинство голосовавших поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва настаивает на том, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Вопрос о статусе Крыма РФ считает закрытым.

День ВМСУ ежегодно отмечается 2 июля.