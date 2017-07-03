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Спикер Рады понадеялся на помощь украинских моряков в вопросе возвращения Крыма

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Украинские военные моряки вернут Крым Украине. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, поздравляя военнослужащих с Днем Военно-морских сил Украины (ВМСУ), передает пресс-служба парламента.

«Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинского военно-морского флота в Крыму в 1918 году», — цитирует пресс-служба Парубия.

Также он поведал, почему День ВМСУ отмечается в июле. «Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Как раз после этого похода Олег оставил на воротах Царьграда свой щит — символ победы», — сообщил спикер.

В начале июня вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук рассказал, что у флагмана украинского флота — фрегата «Гетман Сагайдачный» — в 2018 году истекает срок эксплуатации. По его словам, главная проблема корабля заключалась в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могли провести их плановый ремонт должным образом.

Украинские власти регулярно выступают с самыми неожиданными идеями по поводу возвращения Крыма. Регион воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, на котором большинство голосовавших поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва настаивает на том, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Вопрос о статусе Крыма РФ считает закрытым.

Прославленный в «Повести временных лет» поход киевского князя Олега на Константинополь вошел в историю как русско-византийская война 907 года и закончился подписанием мирного договора.

День Военно-морских сил Украины ежегодно отмечается 2 июля.

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