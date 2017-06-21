Украинский адмирал обвинил Россию в захвате газовых месторождений около Одессы

Адмирал Военно-морских сил Украины (ВМСУ), бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко обвинил Россию в захвате двух газовых месторождений в Черном море вблизи Одессы. Об этом он сказал в ходе интервью UkrlifeTV, видео выступления доступно на YouTube.

«Россияне создали защищенную зону в районе морских месторождений в нашей исключительной экономической зоне вблизи Одессы. Галицынское и Одесское месторождения, там добывают газ и поставляют его в Крым, охраняют эту зону, не допуская вплоть до применения оружия против наших сил, которые выполняют свою нормальную миссию в этом районе», — заявил Кабаненко.

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Он добавил, что ВМСУ постоянно деградируют и не имеют возможности для ответа россиянам. «На самом деле, у нас осталось два боевых корабля, оба требуют серьезных капиталовложений, и несколько катеров. Вот весь наш потенциал на Черном море», — пожаловался адмирал.

Так, 1 июня вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук сообщил, что у флагмана украинского флота — фрегата «Гетман Сагайдачный» — в 2018 году истекает срок эксплуатации. По его словам, главная проблема флагмана заключалась в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могли провести их плановый ремонт должным образом.

В ноябре 2016-го глава украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова сказала, что Россия добывает два миллиарда кубометров природного газа в год на шельфе Черного моря, который является экономической зоной Украины.

В 2015 году крымские власти сообщали о провокациях Украины в отношении российского «Черноморнефтегаза». Тогда корабли погранслужбы и ВМС Украины пытались вмешаться в работу буровых установок компании, после чего для их защиты был направлен российский сторожевой корабль.