«Черноморнефтегаз» прокомментировал сообщения об обстреле украинского Ан-26

Российское предприятие «Черноморнефтегаз», являющееся оператором буровых установок в крымском секторе Черного моря, не обладает информацией об обстреле украинского военно-транспортного самолета Ан-26, который, по утверждению Киева, был совершен с одной из установок компании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый раз слышим об этой ситуации», — сказали агентству в пресс-службе предприятия.

О данном инциденте 1 февраля сообщили украинские власти. Министр обороны Степан Полторак доложил президенту Петру Порошенко, что воздушное судно совершало тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения (его недропользователем является «Черноморнефтегаз», буровые установки с декабря 2015 года находятся в подконтрольных России территориальных водах — прим. Ленты.ру) и было обстреляно из стрелкового оружия. Экипаж не пострадал, самолет вернулся обратно на аэродром. По возвращению на корпусе Ан-26 было обнаружено пулевое отверстие диаметром три сантиметра, в доказательство чего на странице Полторака в Facebook появились несколько фотографий.

В северо-западной части Черного моря продолжаются учения украинских войск. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Отрабатывается усиление охраны государственной границы, взятие под контроль транспортных коммуникаций, обеспечения противодиверсионной обороны.