Силовые структуры
 

Российские военные рассказали о полете украинского Ан-26 вокруг буровых платформ

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Самолет Ан-26
Самолет Ан-26

Украинский военно-транспортный самолет Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые установки «Таврида» и «Крым-1» в Черном море. Об этом сообщили в штабе Черноморского флота (ЧФ), передает ТАСС.

«Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 — абсолютная ложь. Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала из "сигнального" пистолета», — подчеркнули в ЧФ.

Ранее в среду пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что в Черном море был обстрелян украинский транспортный самолет. По его словам, воздушное судно совершало тренировочный полет. Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения. В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что после возвращения летательного аппарата на аэродром было обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие — «последствия обстрела самолета из стрелкового оружия».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке ее территории. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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