В Госдуме отреагировали на заявление Киева об обстреле Ан-26

Уровень безответственных заявлений со стороны киевских властей перешел все разумные границы. Такое мнение в среду, 1 февраля, высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Лентой.ру».

«Одно дело, когда бабка на лавочке возле подъезда что-то ляпнула, но люди такие посты занимают, и такие вещи себе позволяют говорить», — сказал депутат, комментируя слова министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинский транспортный самолет Ан-26 обстрелян с российской буровой установки из стрелкового оружия.

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По словам Шерина, из данного вида вооружений крайне сложно поразить цель на высоте до 500 метров. «Для этого надо вести сосредоточенный огонь изо всех видов стрелкового оружия парашютно-десантного взвода», — пояснил он.

Парламентарий предположил, что информация об обстреле является очередной попыткой отвлечь мировую общественность от ситуации с минскими договоренностями. «Как они установили баллистику, что именно с вышки, если из стрелкового оружия? Может, они еще калибр назовут, вид оружия (…) Это просто нонсенс, это на идиотов рассчитано, которым надо какой-то фейк схватить в интернете», — добавил он.

1 февраля Полторак сообщил, что в морской экономической зоне Украины в районе Одессы из стрелкового оружия был обстрелян украинский транспортный самолет ВМС Ан-26. В Минобороны Украины утверждают, что обстрел велся с российских буровых вышек.

В штабе Черноморского флота (ЧФ) ответили, что сотруднику подразделения охраны буровой платформы пришлось подать четыре световых сигнала из сигнального пистолета, чтобы предотвратить возможную авиакатастрофу, так как украинский самолет совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые установки «Таврида» и «Крым-1».