Силовые структуры
 

Минобороны расценило полет украинского Ан-26 вокруг буровых вышек как провокацию

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Минобороны России выразило официальный протест военному атташе Украины из-за действий самолета Ан-26, который на предельно низкой высоте совершил два облета вокруг российских буровых установок «Таврида» и «Крым-1» в Черном море. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, «в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные». При этом подчеркивается, что полеты Ан-26 на предельно низкой высоте «создали угрозу безопасности для персонала и оборудования вышек».

1 февраля глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что в морской экономической зоне Украины в районе Одессы из стрелкового оружия был обстрелян украинский транспортный самолет ВМС Ан-26. В министерстве утверждают, что обстрел велся с российских буровых вышек.

В штабе Черноморского флота (ЧФ) ответили, что сотруднику подразделения охраны буровой платформы пришлось подать четыре световых сигнала из сигнального пистолета, чтобы предотвратить возможную авиакатастрофу, так как украинский самолет совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые установки «Таврида» и «Крым-1».

В Госдуме, в свою очередь, комментируя слова Полторака, заявили, что уровень безответственных заявлений со стороны киевских властей перешел все разумные границы. «Одно дело, когда бабка на лавочке возле подъезда что-то ляпнула, но люди такие посты занимают, и такие вещи себе позволяют говорить», — сказал первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

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