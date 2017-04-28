Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом России

Украинским военным не стоит связываться с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

«В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец», — отметил парламентарий.

Так он прокомментировал слова капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова, сказавшего, что если бы у страны «было хотя бы пяток подводных лодок», то она смогла бы уничтожить Черноморский флот «в труху».

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По словам Бальбека, украинские военные демонстрируют полное невежество в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя сомнительными данными. «Подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа получается только у голливудских героев, в жизни все намного сложнее», — добавил он.

Лупаков заявил, что Украине следует заняться производством собственных подводных лодок.

Сейчас ВМСУ насчитывают 11 кораблей. По оценке экспертов, на вооружении украинского флота состоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», сторожевой катер «Винница» и артиллерийский катер «Скадовск».

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.