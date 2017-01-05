В Госдуме посоветовали Украине прекратить истерить из-за Черноморского флота

Властям Украины пора прекратить нагнетать ситуацию из-за базирования Черноморского флота в Крыму, считает депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«С истериками по поводу пребывания Черноморского флота в Крыму власти Украины опоздали почти на три года, — отметил парламентарий. — Все эти действия по изъятию документов, сверке почерков и проведению расследования — это неудачная попытка догнать поезд, который давным-давно ушел».

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Бальбек напомнил, что ЧФ подчиняется главнокомандующему России и базируется на своей территории. «Филькины грамоты, которые придут из Киева, возможно, мы сохраним для истории», — добавил депутат.

Ранее в январе портал Gordon.ua сообщал, что Печерский суд Киева предоставил Генпрокуратуре Украины временный доступ к оригиналу Соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины (заключен в Харькове в 2010 году) для проведения почерковедческой экспертизы. Решение суда, датированное 27 декабря 2016 года, опубликовано в Едином реестре судебных решений. В документе говорится, что у следствия есть достаточные основания полагать, что в соглашении и его приложениях содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур его подготовки, подписания и ратификации.

31 марта 2014 года, через несколько дней после проведения в Крыму референдума о воссоединении с Россией, Госдума приняла закон о денонсации российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту, согласно которому действие договоренностей от 28 мая 1997 года прекращается. Соглашения регулировали параметры раздела Черноморского флота, его статуса и условий пребывания на территории Украины. Одновременно Украина автоматически лишилась скидки на газ.

В Киеве от денонсации соглашений отказались.