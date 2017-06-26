Порошенко пообещал скорое возвращение в Крым украинских флагов

Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что украинцев и крымских татар роднит стремление вернуть Крым под контроль Киева. Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства заявлении.

«Общая Родина, общая цель — возврат временно аннексированного врагом Крыма — еще более роднят украинцев и крымских татар. Несмотря на трудности, мы все уверены — вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму», — отметил Порошенко в заявлении по случаю Дня крымско-татарского флага.

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10 апреля группа депутатов Верховной Рады, в том числе лидеры признанного экстремистским и запрещенного в России меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, предложила законодательно закрепить за Крымом политический статус «национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах унитарной Украины».

В свою очередь, вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что подозревает Чубарова в «желании стать ханом».

В июне 2016-го Порошенко в ответ на требование Чубарова «реализовать право народа на самоопределение» сообщил о готовящихся изменениях в Конституции Украины, дающих крымским татарам право на создание национальной автономии.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве подчеркивают, что процедура воссоединения региона с РФ соответствовала нормам международного права.