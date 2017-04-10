В Верховной Раде предложили признать Крым «автономией крымско-татарского народа»

Группа депутатов Верховной Рады Украины, в том числе лидеры признанного экстремистским и запрещенного в России меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, предложила законодательно закрепить за Крымом политический статус «национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах унитарной Украины». Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента, сообщается на официальном сайте.

Законодательной инициативой предусмотрено определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии крымско-татарского народа, созданной в границах полуострова в составе суверенного и независимого украинского государства. «Это, наконец, исправит правовой нонсенс, который был создан в феврале 1991 года с созданием автономии Крыма по территориальному признаку и при полном игнорировании права на самоопределение коренного народа полуострова», — говорится в пояснительной записке к документу.

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20 января вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский назвал выдвинутые депутатом Рады Рефатом Чубаровым требования превратить полуостров в национальную автономию «желанием стать ханом».

В тот же день Чубаров в очередной раз призвал президента Украины Петра Порошенко сделать Крым национальной автономией.

В июне 2016-го Порошенко в ответ на требование Чубарова «реализовать право народа на самоопределение» сообщил о готовящихся изменениях в Конституции Украины, дающих крымским татарам право на создание национальной автономии.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение и высказались за автономный статус полуострова. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права и вопрос о принадлежности полуострова закрыт навсегда.

В настоящий момент в Крыму проживает около 230 тысяч крымских татар, что составляет меньше десяти процентов от численности населения полуострова.