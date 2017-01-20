Чубаров поторопил Порошенко с передачей полуострова крымским татарам

Депутат Верховной Рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров призвал президента Украины Петра Порошенко сделать Крым национальной автономией. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает УНИАН.

«Я снова призываю президента и правительство как можно скорее созвать конституционную комиссию (...). Мы должны преобразовать Автономную

Республику Крым в Крымско-татарскую автономную республику как неотъемлемую составную часть Украины», — заявил парламентарий.

Чубаров напомнил, что 20 января 1991 года в Крыму прошел референдум о воссоздании на полуострове автономии.

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В июне 2016-го Порошенко анонсировал подготовку изменений в Конституции Украины, которые бы давали крымским татарам право на создание национальной автономии.

Так президент Украины отреагировал на выступление Чубарова в мае того же года с требованием создать крымско-татарскую автономию на полуострове. В марте он анонсировал законопроект о Крымской автономии, «которая создается на основе права коренного народа на самоопределение».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Также российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

На референдуме 1991 года большинство жителей полуострова высказались за автономный статус Крыма.