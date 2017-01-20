В Крыму просьбы Чубарова о создании автономии объяснили желанием стать ханом

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский назвал выдвинутые депутатом Рады Рефатом Чубаровым требования превратить полуостров в национальную автономию «желанием стать ханом». Об этом высокопоставленный чиновник сказал в комментарии «Ленте.ру» в пятницу, 20 января.

«Псевдолидер крымских татар высказал совершенно удивительную по своей глупости вещь — он требует преобразовать несуществующую территориальную единицу в нежизнеспособную», — подчеркнул Полонский.

По словам крымского вице-премьера, «желание стать ханом любым способом, даже виртуальным, греет душу ненужному и бесполезному для своего народа околополитическому деятелю».

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Ранее в пятницу Чубаров, являющийся также одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа», вновь призвал президента Украины Петра Порошенко сделать Крым национальной автономией. «Мы должны преобразовать Автономную Республику Крым (такое название полуостров носил в составе Украины — прим. «Ленты.ру») в Крымско-татарскую автономную республику», — сказал глава организации.

В июне 2016-го глава украинского государства анонсировал подготовку изменений в Конституции Украины, которые бы давали крымским татарам право на создание национальной автономии. Так Порошенко отреагировал на выступление Чубарова в мае того же года с требованием «реализовать право народа на самоопределение».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Также российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

На референдуме 1991 года большинство жителей полуострова высказались за автономный статус Крыма.