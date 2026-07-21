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10:22, 21 июля 2026Ценности

45-летняя Джессика Альба сходила на финал ЧМ-2026 с 33-летним возлюбленным

45-летняя Джессика Альба сходила на финал ЧМ-2026 с 33-летним возлюбленным Дэнни Рамиресом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба поделилась снимками с финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который завершился в США. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость сходила на ЧМ-2026 с 33-летним возлюбленным, актером Дэнни Рамиресом. В одной ложе с парой также находились блогер MrBeast и профессиональные хоккеисты — братья Куинн и Джек Хьюз.

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«Грандиозный день на финале чемпионата мира по футболу! Что за игра! Это был невероятный месяц, полный праздника, единства и незабываемых матчей», — подписала артистка публикацию.

В мае Альба отметила 45-летие в прозрачном микроплатье. Телезвезда появилась на вечеринке в наряде из черного кружева. «Лучшие выходные в компании лучших людей — столько любви», — отметила она в описании к размещенным кадрам.

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