В Киеве анонсировали единый иск к России по поводу Крыма и Донбасса

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовят единый иск к России с претензиями по поводу Донбасса и Крыма. Об этом сообщила представитель президента страны в Верховной Раде Ирина Луценко, передает в среду, 20 сентября, «Еспресо.TV».

«При СНБО, скорее всего, создадут группу юристов и дипломатов, которые консолидируют все материалы, которые есть в министерстве экономики, министерстве юстиции, министерстве по реинтеграции Донбасса», — сказала парламентарий. Луценко также уточнила, что предметом иска будут вопросы принадлежности собственности на территории Крыма, шельфа Черного моря и разрушений инфраструктуры Донбасса.

Материалы по теме Незалежный товар Как за 25 лет независимости Украина превратилась в «Антироссию»

Ранее в этот же день сообщалось, что «Нафтогаз Украины» подал в суд Гааги иск к России с требованием выплатить около пяти миллиардов долларов. В такую сумму в Киеве оценили убытки, причиненные «незаконным захватом активов группы в Крыму», как говорится в заявлении на сайте компании.

В июле глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что Киев передал в Международный суд ООН в Гааге документы, якобы подтверждающие участие России в конфликте на юго-востоке Украины.

В январе Украина подала иск к России в Международный суд ООН, по которому в апреле было вынесено промежуточное решение.

Украинской стороне отказали в требовании установить обеспечительные меры в отношении РФ по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (речь шла о якобы имеющей место поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик). В то же время Москве предписали воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке на полуострове.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет РФ в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. В Москве отмечают, что Россия никогда не была стороной внутриукраинского конфликта.