«Нафтогаз» потребовал от России пять миллиардов долларов за активы в Крыму

«Нафтогаз Украины» подал в суд Гааги иск к России с требованием выплатить около пяти миллиардов долларов. В такую сумму оцениваются убытки, причиненные «незаконным захватом активов группы в Крыму», говорится в заявлении на сайте компании.

Исковое заявление подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу «Нафтогаз» — «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта», «Газ Украины». Вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года.

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Также в сообщении говорится, что для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов ЮКОСа.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские компании подали семь исков по защите инвестиций. В частности, в суд обратились «Укрнафта», Ощадбанк, Приватбанк, компании «Лугзор», «Стабил» и «Эверест».