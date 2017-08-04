Украина попытается арестовать зарубежное имущество «Газпрома»

Осенью 2017 года украинский Минюст приступит к аресту зарубежного имущества «Газпрома» для того, чтобы взыскать штраф, наложенный на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ). Об этом заявил изданию «Обозреватель» глава ведомства Павел Петренко.

«Пока не буду называть те страны, в которые мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны России», — сказал он. Петренко добавил, что это «не только европейские страны».

В июле 2017 года киевский суд отменил взыскание 79,877 миллиона гривен (3,1 миллиона долларов) дивидендов компании «Газтранзит», которые предполагалось изъять в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» штрафа, наложенного АМКУ. Коллегия судей пришла к выводу, что это нарушит права акционеров «Газтранзита» — «Газпрома» (40,2 процента), «Нафтогаза Украины» (40,2 процента) и турецкой компании «Турусгаз» (19,6 процента).

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В феврале 2016-го ведомство наложило на российскую компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Все жалобы «Газпрома», в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены. Сумма штрафа изначально составляла 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей), но затем она выросла более чем в два раза за счет пеней и сборов.

О том, что первые суммы штрафа истребованы украинской стороной, стало известно 1 июня 2017 года.

