В Минэнерго допустили возможность отбора Украиной российского газа в счет штрафа

В Минэнерго России не исключили возможного отбора Украиной поставляемого в Европу российского газа в счет уплаты штрафа Антимонопольному комитету Украины (АМКУ). Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, передает ТАСС.

«Учитывая поведение руководства Украины, я не исключаю, что оно может совершать некоторые неосмотрительные действия, которые носят неправовой характер», — сказал замминистра.

Ранее, 14 июня, Хозяйственный суд Киева разрешил Государственной исполнительной службе списать в счет штрафа АМКУ 84 миллиона гривен (3,22 миллиона долларов по текущему курсу) дивидендов, которые должны быть уплачены «Газпрому» украинской компанией «Газтранзит».

В начале июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя возможное начало несанкционированного отбора газа на Украине, заявил «Пусть попробуют».

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В феврале 2016-го ведомство наложило на российскую компанию штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей; затем сумма за счет пеней и сборов выросла более чем в два раза) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Все жалобы «Газпрома», в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены.

О том, что первые суммы штрафа истребованы украинской стороной, стало известно 1 июня 2017 года.

В «Газпроме» перспективы взыскания штрафа за пределами Украины оценили как весьма незначительные. Кроме того, сообщалось, что компания рассматривает возможности оспорить решения украинских судов в международных инстанциях.