Суд Киева изменил решение по поводу дивидендов «Газпрома»

Хозяйственный суд Киева разрешил Государственной исполнительной службе списать 84 миллиона гривен (3,22 миллиона долларов по текущему курсу) дивидендов, которые должны быть уплачены «Газпрому» украинской компанией «Газтранзит». Об этом говорится в решении суда.

Средства должны быть взысканы в счет погашения наложенных Антимонопольным комитетом штрафа и пени в размере 172 миллиарда гривен.

Днем ранее, 13 июня, Хозяйственный суд Киева отказал Министерству юстиции Украины во взыскании дивидендов российского «Газпрома» в «Газтранзите» в счет частичного погашения многомиллиардного долга за нарушение антимонопольного законодательства.

Минюсту Украины отказано в иске в связи с тем, что «по состоянию на 31 мая 2017 года перечень акционеров «ГАЗТРАНЗИТ», имеющих право на получение дивидендов за 2016, не определен», указано в документе.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В феврале 2016-го ведомство наложило на российскую компанию штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей; затем сумма за счет пеней и сборов выросла более чем в два раза) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Все жалобы «Газпрома», в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены.

О том, что первые суммы штрафа истребованы украинской стороной, стало известно 1 июня 2017 года.

В «Газпроме» перспективы взыскания штрафа за пределами Украины оценили как весьма незначительные. Кроме того, сообщалось, что компания рассматривает возможности оспорить решения украинских судов в международных инстанциях.