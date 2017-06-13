Киевский суд вынес решение в пользу «Газпрома»

Хозяйственный суд Киева отказал Министерству юстиции Украины во взыскании дивидендов российского «Газпрома» в украинской компании «Газтранзит» за 2016 год в счет частичного погашения многомиллиардного долга за нарушение антимонопольного законодательства. Информация об этом размещена в Едином реестре судебных решений Украины.

Минюсту Украины отказано в иске в связи с тем, что «по состоянию на 31 мая 2017 года перечень акционеров "ГАЗТРАНЗИТ", имеющих право на получение дивидендов за 2016, не определен», указано в документе.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В феврале 2016-го ведомство наложило на российскую компанию штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей; затем сумма за счет пеней и сборов выросла более чем в два раза) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Все жалобы «Газпрома», в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены.

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О том, что первые суммы штрафа истребованы украинской стороной, стало известно 1 июня 2017 года. «Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах», — заявил министр юстиции Павел Петренко. При этом чиновник признал, что на территории Украины нет принадлежащего «Газпрому» имущества, сопоставимого с размером штрафа.

«Мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем — международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности», — сообщил Петренко.

В «Газпроме» перспективы взыскания штрафа за пределами Украины оценили как весьма незначительные. Кроме того, сообщалось, что компания рассматривает возможности оспорить решения украинских судов в международных инстанциях.

