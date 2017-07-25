Суд Киева отменил решение о взыскании 80 миллионов гривен с «дочки» «Газпрома»

Апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 79,877 миллиона гривен (3,1 миллиона долларов) дивидендов компании «Газтранзит». Средства предполагалось изъять в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ). Об этом сообщает украинский портал ASN со ссылкой на постановление суда.

Коллегия судей пришла к выводу, что взыскание дивидендов от чистой прибыли «Газтранзита» нарушает права акционеров этой компании, поскольку эти средства на момент взыскания принадлежат «Газтранзиту», а не «Газпрому».

Ресурс «112.ua» со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Павла Петренко сообщил, что Минюст страны подал кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда об отмене решения суда низшей инстанции. Министр назвал решение Апелляционного суда «незаконным, предвзятым».

Ранее, 14 июня, Хозяйственный суд Киева разрешил Государственной исполнительной службе списать 84 миллиона гривен (3,22 миллиона долларов по текущему курсу) дивидендов, которые должны быть уплачены «Газпрому» украинской компанией «Газтранзит». Средства должны быть взысканы в счет погашения наложенных Антимонопольным комитетом штрафа и пени в размере 172 миллиарда гривен. Представители «Газпрома» и «Газтранзита» обжаловали это решение в суде.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В феврале 2016-го ведомство наложило на российскую компанию штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей; затем сумма за счет пеней и сборов выросла более чем в два раза) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины. Все жалобы «Газпрома», в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены.

О том, что первые суммы штрафа истребованы украинской стороной, стало известно 1 июня 2017 года.

Акционерами «Газтранзита» являются «Газпром» (40,2 процента), «Нафтогаз Украины» (40,2 процента) и турецкая компания «Турусгаз» (19,6 процента).