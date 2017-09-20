В Крыму назвали крайне ограниченными перспективы иска «Нафтогаза» к России

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказал мнение, что у иска, поданного компанией «Нафтогаз Украины» в международный арбитражный суд в Гааге из-за потери активов в Крыму, крайне ограниченные перспективы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает «Крыминформ».

«Сложно комментировать Украину, там все неадекватно с первого дня. Конечно, перспективы судебные крайне ограничены», — отметил он.

Константинов подчеркнул, что главной целью «активности Киева» является намерение сделать «как можно больше гадостей».

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Ранее в тот же день стало известно, что «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу, — «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта», «Газ Украины» — подали исковое заявление в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге (международный арбитраж). Украинская сторона потребовала выплатить около пяти миллиардов долларов. В такую сумму компания оценила убытки, причиненные «незаконным захватом активов группы в Крыму». Вынесение судом решения запланировано до конца 2018 года.

Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов ЮКОСа.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские компании подали семь исков по защите инвестиций. В частности, в суд обратились «Укрнафта», Ощадбанк, Приватбанк, компании «Лугзор», «Стабил» и «Эверест».