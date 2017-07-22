Киев заявил о передаче суду ООН данных об участии России в конфликте в Донбассе

Киев передал в Международный суд ООН в Гааге документы, якобы подтверждающие участие России в конфликте на юго-востоке Украины. Об этом в субботу, 22 июля, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, его слова приводит РИА Новости.

«Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе. (...) Уже переданы тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму», — сказал Грицак в ходе брифинга для журналистов.

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16 января этого года Украина подала иск к России в Международный суд ООН, по которому в апреле было вынесено промежуточное решение.

Суд отказал украинской стороне в требовании установить обеспечительные меры в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (речь идет о якобы имеющей место поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик). В то же время было удовлетворено требование Киева о временных мерах по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации: Москве предписали воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.

Рассмотрение иска началось 6 марта. Россия со своей стороны передала суду документы, в которых выражена ее позиция по конфликту в Донбассе. Украина же решила направить в Гаагу всю непубличную переписку с российскими властями за почти три года.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе. Украина регулярно обвиняет РФ в причастности к событиям на юго-востоке своей территории. Москва отмечает, что никогда не была стороной внутриукраинского конфликта.