Бывший СССР
 

Украина в Гааге обвинила Россию в семи прегрешениях

Перейти в «Мою Ленту»
Елена Зеркаль
Елена Зеркаль

Украина представила свою позицию по иску к России на слушаниях в Международном суде ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

Зеркаль потребовала ввести так называемые временные меры, обычно заключающиеся в замораживании развития конфликта до вынесения судом в Гааге окончательного решения по спору. Вердикт о необходимости подобных санкций выносится в течение максимум четырех недель. Киев, в частности, предлагает заставить Россию должным образом контролировать свои границы, а также прекратить денежные переводы и поставки оружия «группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины».

Начавшиеся 6 марта слушания не идут по существу, отмечает РИА Новости. Ответное слово будет предоставлено российской делегации, в которую вошли сотрудники МИД, Росфинмониторинга и ряда других ведомств, 7 марта. На следующий день Киев подготовит свой ответ, а завершатся слушания 9 марта реакцией Москвы.

Сам процесс может занять гораздо больше времени: средняя продолжительность рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Кроме того, Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против России
МИД России прокомментировал новый иск Украины в Международный суд ООН
Украина передаст в Международный суд ООН новый иск против России
Последние новости
Трамп подписал новый иммиграционный указ
Литвинова посоветовала участнику «Минуты славы» без ноги пристегнуть конечность
Gorillaz объявили дату собственного фестиваля
МЮ перед матчем в Ростове предупредил фанатов о возможных нападениях россиян
«Дочка» РЖД предложила запретить продажу билетов попавшимся на курении в поездах
Меркель ответила Эрдогану на сравнение политики Германии с действиями нацистов
Украина в Гааге обвинила Россию в семи прегрешениях
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:07 Сегодня
Роман Насиров (в центре)

Сакральная жертва

Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
19:07 Сегодня

В Киеве протестующие объявили голодовку и заблокировали приемную кабмина

16:52 Сегодня

Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию

13:03 5 марта 2017

На Запорожской АЭС отключили второй энергоблок

Бывший СССР
 — 
00:04 27 февраля 2017
Мехрибан Алиева

Шамаханская царица

Зачем Мехрибан Алиеву назначили на пост вице-президента Азербайджана
18:25 Сегодня

Участники блокады сообщили о готовящихся атаковать их бабушках и «титушках»

15:32 Сегодня

СМИ сообщили о замене украинских пограничников на активистов

16:44 4 марта 2017

В волынской школе отравились 20 детей

Бывший СССР
 — 
00:08 4 марта 2017

Амулсарская мина

Почему золотая лихорадка может обернуться для Армении природной катастрофой
16:12 Сегодня

Киевский суд снял арест с 300 миллионов гривен Януковича-младшего

13:57 Сегодня

Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против России

16:17 3 марта 2017

Порошенко обвинил кричащих «Геть!» в желании раскачать лодку

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
St. Petersburg. March against hatred. Participants of March against hatredПод гнетом голубым
Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет
Кузнецова и Москалькова обрадовались освобождению Чудновец
Задержанного на украинской границе кенгуру Виталика поселили в зоопарке
Семь госпитализированных с подозрением на птичий грипп избежали заражения
Водитель Ferrari похвастался гонками по МКАД
Пьяный мужчина с катаной атаковал прохожего на востоке Москвы
Все материалы
Мир
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Университет преступного мира
Криминальный мир Бразилии — на свободе и за решеткой
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Индийские католические СМИ вступились за священника-педофила
Меркель ответила Эрдогану на сравнение политики Германии с действиями нацистов
В арабском городе Джатт на севере Израиля убрали таблички с именем Арафата
Американский биолог рассказал о призыве папы римского ограничить рождаемость
Все материалы
Бывший СССР
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
Украина в Гааге обвинила Россию в семи прегрешениях
В Киеве протестующие объявили голодовку и заблокировали приемную кабмина
Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию
Участники блокады сообщили о готовящихся атаковать их бабушках и «титушках»
СМИ сообщили о замене украинских пограничников на активистов
Киевский суд снял арест с 300 миллионов гривен Януковича-младшего
Все материалы
Финансы
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Клепач предсказал рублю резкое укрепление без валютных интервенций Минфина
«Югра» поддержит волейбольное «Динамо» в плей-офф Лиги Чемпионов
Медведев выбрал ответственных за продвижение блокчейна в России
Китайская банковская система стала крупнейшей в мире
Рост ВВП Китая замедлится до 6,5 процента в 2017 году
Доход от «народных облигаций» освободят от налогов
Все материалы
Бизнес
Истина в цене
Приведет ли укрепление рубля к удешевлению товаров
Банк на экспорт
Как российскому несырьевому бизнесу выйти на внешний рынок и не прогореть
«Дочка» РЖД предложила запретить продажу билетов попавшимся на курении в поездах
Рогозин пообещал обеспечить авиакомпании отечественными самолетами
Российские дороги упали в цене по сравнению с европейскими и американскими
«Тольяттиазот» отчитался об экологических проектах 2016 года
Единственный украинец лишился места в топ-500 богатейших людей планеты
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Статистическая грешность
Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году
СМИ сообщили о гибели под Пальмирой российского спецназовца
Минобороны подтвердило гибель военнослужащего в районе Пальмиры
Армия США потребовала миномет с лазерным наведением
В «Туполеве» назвали сроки появления в войсках нового бомбардировщика Ту-160М2
Все материалы
Наука и техника
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Samsung зарегистрировала загадочный Galaxy X
В Китае на зарядной станции сгорели два электромобиля Tesla
Названы сроки отказа России от украинских систем управления ракетами
Раскрыто главное условие появления жизни на Земле
Все материалы
Спорт
Горящий крюк, клюшка-копье, бросок между ног
Лучшие буллиты мирового хоккея
МЮ перед матчем в Ростове предупредил фанатов о возможных нападениях россиян
Сын Кадырова победил на турнире по ММА
В Подмосковье прошло первенство футбольных школ «Юниор»
Директор школы в Крыму приняла футбольный матч за митинг и разогнала участников
Японец стал самым возрастным футболистом в истории
УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко
Все материалы
Культура
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
«Тебе нравятся парни, да?»
Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
Арабский шейх откроет в Нью-Йорке институт мусульманского искусства
Игги Поп спел с Metallica на концерте в Мехико
Группа HIM объявила о распаде и прощальном турне
Спектакль о Гарри Поттере номинирован на премию Оливье в 11 категориях
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Дорого и развратно
Зачем люди следят за красивой жизнью Хача и удачно вышедшей замуж танцовщицы
История с придавленным насмерть порножурналами японцем оказалась фейком
Москвичкам пообещали на 8 Марта шаурму и тюльпаны
В США поймали «путешественника во времени» с наркотиками и пистолетом
Актер из «Гарольда и Кумара» присел на диван в позе советницы Трампа
Все материалы
Ценности
Ниточки-иголочки
Как фильм про шотландских наркоманов изменил моду
Urban Decay поможет с оформлением подарка
Rolls-Royce покажет в Женеве «бриллиантовый» Ghost Elegance
DKNY открыл новую сторону соблазна с помощью аромата
Александр Васильев представил модные чайные чашки
Hermes представил в Москве украшения для «гламурных панков»
Российские дизайнеры дополнили коллекцию кед «Два мяча»
Все материалы
Путешествия
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Конюхов решил облететь мир за пять суток на планере с солнечными батареями
Аэропорты Сочи и Шереметьево включили в список лучших в Европе
Стала известна дата введения безвизового режима между Россией и ЮАР
Ростуризм предупредил о предлагающих поддельные визы в Индию сайтах
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Все материалы
Из жизни
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
«Я буду свободен»
Эвтаназия диджея из Италии вновь подняла вопрос добровольного ухода из жизни
В Люксембурге собака по кличке Кэш обнаружила 286 тысяч евро в поезде
В Таиланде из желудка черепахи Копилки извлекли пять килограммов монет
Аллигатор с рыбиной в зубах вышел на поле для гольфа во Флориде
Все материалы
12 самых уважаемых автопроизводителей
Производители автомобилей с самым высоким авторитетом
Чего ждать от нового сезона Ф1?
Подводим итоги первой тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне
Крутой кроссовер Renault, но не «Дастер»?
Нетипичное знакомство с со старшим братом Renault Duster – Koleos
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
В Сети показали дизайн нового Kia Rio для России
Европейцы выбрали «Автомобиль года»
Mercedes-Benz показал профиль конкурента Porsche Panamera
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы