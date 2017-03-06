Украина в Гааге обвинила Россию в семи прегрешениях

Украина представила свою позицию по иску к России на слушаниях в Международном суде ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

Материалы по теме Незалежный товар Как за 25 лет независимости Украина превратилась в «Антироссию»

Зеркаль потребовала ввести так называемые временные меры, обычно заключающиеся в замораживании развития конфликта до вынесения судом в Гааге окончательного решения по спору. Вердикт о необходимости подобных санкций выносится в течение максимум четырех недель. Киев, в частности, предлагает заставить Россию должным образом контролировать свои границы, а также прекратить денежные переводы и поставки оружия «группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины».

Начавшиеся 6 марта слушания не идут по существу, отмечает РИА Новости. Ответное слово будет предоставлено российской делегации, в которую вошли сотрудники МИД, Росфинмониторинга и ряда других ведомств, 7 марта. На следующий день Киев подготовит свой ответ, а завершатся слушания 9 марта реакцией Москвы.

Сам процесс может занять гораздо больше времени: средняя продолжительность рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Кроме того, Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.